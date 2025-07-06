06.07.2025
Смотреть онлайн Рингвуд Хокс - Бендиго Брейвес 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 South Women: Рингвуд Хокс — Бендиго Брейвес . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Баскетбол. Австралия NBL1 South Women
Завершен
18:19 28:18 20:29 25:18
91 : 84
06 июля 2025
Превью матча Рингвуд Хокс — Бендиго Брейвес
Статистика матча
2-х очк. попадания
35
18
3-х очк. попадания
2
11
Реализовано штрафных
15
15
% реализации штрафных
75
83.3
Кол-во реализованных бросков
52
44
Комментарии к матчу