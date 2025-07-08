08.07.2025
Смотреть онлайн Сандрингем Сейбрс - Кейлор Тандер 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 South Women: Сандрингем Сейбрс — Кейлор Тандер . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на арене Sandringham Basketball Stadium.
МСК, Арена: Sandringham Basketball Stadium
Баскетбол. Австралия NBL1 South Women
Завершен
17:20 21:22 20:20 22:27
80 : 89
08 июля 2025
Превью матча Сандрингем Сейбрс — Кейлор Тандер
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
29
3-х очк. попадания
10
8
Реализовано штрафных
10
7
% реализации штрафных
90.9
100
Кол-во реализованных бросков
40
44
Комментарии к матчу