Смотреть онлайн Рингвуд Хокс - Мельбурн Тайгерс 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 South Women: Рингвуд Хокс — Мельбурн Тайгерс . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
17:6 15:15 22:16 15:6
Превью матча Рингвуд Хокс — Мельбурн Тайгерс
Команда Рингвуд Хокс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.