18.07.2025
Смотреть онлайн Даймонд Валлей Иглз - Нунавэйдинг Спектрз 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 South Women: Даймонд Валлей Иглз — Нунавэйдинг Спектрз . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на арене Diamond Valley Sports and Fitness Centre.
МСК, Арена: Diamond Valley Sports and Fitness Centre
Баскетбол. Австралия NBL1 South Women
Завершен
22:13 29:19 18:26 21:26
90 : 84
18 июля 2025
Превью матча Даймонд Валлей Иглз — Нунавэйдинг Спектрз
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
25
3-х очк. попадания
12
6
Реализовано штрафных
10
16
% реализации штрафных
66.7
69.6
Кол-во реализованных бросков
44
47
Комментарии к матчу