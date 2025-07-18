18.07.2025
Смотреть онлайн Mount Gambier Pioneers Women - Фрэнкстон Блюз 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 South Women: Mount Gambier Pioneers Women — Фрэнкстон Блюз . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на арене The Ice House.
МСК, Арена: The Ice House
Баскетбол. Австралия NBL1 South Women
Завершен
21:20 13:22 18:20 22:24
74 : 86
18 июля 2025
Превью матча Mount Gambier Pioneers Women — Фрэнкстон Блюз
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
25
3-х очк. попадания
9
8
Реализовано штрафных
11
12
% реализации штрафных
57.9
80
Кол-во реализованных бросков
38
45
Комментарии к матчу