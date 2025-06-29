Смотреть онлайн Мельбурн Тайгерс - Бендиго Брейвес 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 South Women: Мельбурн Тайгерс — Бендиго Брейвес . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на арене Мельбурн Спорт Центр.
24:19 22:16 22:17 30:9
Превью матча Мельбурн Тайгерс — Бендиго Брейвес
Команда Мельбурн Тайгерс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей.