06.07.2025
Смотреть онлайн Нунавэйдинг Спектрз - Уайверлей Фальконс 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 South Women: Нунавэйдинг Спектрз — Уайверлей Фальконс . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на арене Nunawading Stadium.
МСК, Арена: Nunawading Stadium
Баскетбол. Австралия NBL1 South Women
Завершен
16:32 20:20 17:15 22:19
75 : 86
06 июля 2025
Превью матча Нунавэйдинг Спектрз — Уайверлей Фальконс
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
18
3-х очк. попадания
6
8
Реализовано штрафных
15
26
% реализации штрафных
75
89.7
Кол-во реализованных бросков
42
52
Комментарии к матчу