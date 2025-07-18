Фрибет 15000₽
18.07.2025

Смотреть онлайн Мельбурн Тайгерс - Кейси Кавэлирс 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияБаскетбол. Австралия NBL1 South Women: Мельбурн ТайгерсКейси Кавэлирс . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на арене Мельбурн Спорт Центр.

МСК, Арена: Мельбурн Спорт Центр
Баскетбол. Австралия NBL1 South Women
Мельбурн Тайгерс
Завершен
20:26 16:22 22:28 21:10
79 : 86
18 июля 2025
Кейси Кавэлирс
Превью матча Мельбурн Тайгерс — Кейси Кавэлирс

Статистика матча

2-х очк. попадания
27
15
3-х очк. попадания
6
13
Реализовано штрафных
7
17
% реализации штрафных
46.7
70.8
Кол-во реализованных бросков
40
45
