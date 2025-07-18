18.07.2025
Смотреть онлайн Кейлор Тандер - Джилонг Юнайтед - Женщины 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 South Women: Кейлор Тандер — Джилонг Юнайтед - Женщины . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на арене Keilor Basketball Stadium.
МСК, Арена: Keilor Basketball Stadium
Баскетбол. Австралия NBL1 South Women
Завершен
25:27 16:22 16:24 21:23
78 : 96
18 июля 2025
Превью матча Кейлор Тандер — Джилонг Юнайтед - Женщины
История последних встреч
Кейлор Тандер
Джилонг Юнайтед - Женщины
0 побед
1 победа
0%
100%
26.07.2025
Джилонг Юнайтед - Женщины
84:69
Кейлор Тандер
Статистика матча
2-х очк. попадания
28
23
3-х очк. попадания
5
12
Реализовано штрафных
7
14
% реализации штрафных
70
66.7
Кол-во реализованных бросков
40
49
Комментарии к матчу