18.07.2025
Смотреть онлайн Вайлдкетс - Сандрингем Сейбрс 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 South Women: Вайлдкетс — Сандрингем Сейбрс . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на арене Eltham Basketball Centre.
МСК, Арена: Eltham Basketball Centre
Баскетбол. Австралия NBL1 South Women
Завершен
24:32 18:29 27:22 25:23
24:32 18:29 27:22 25:23
94 : 106
18 июля 2025
Превью матча Вайлдкетс — Сандрингем Сейбрс
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
32
3-х очк. попадания
12
10
Реализовано штрафных
6
12
% реализации штрафных
85.7
70.6
Кол-во реализованных бросков
27
38
Комментарии к матчу