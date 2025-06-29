29.06.2025
Смотреть онлайн Даймонд Валлей Иглз - Лонсестон Торнадос 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 South Women: Даймонд Валлей Иглз — Лонсестон Торнадос . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Diamond Valley Sports and Fitness Centre.
МСК, Арена: Diamond Valley Sports and Fitness Centre
Баскетбол. Австралия NBL1 South Women
Завершен
21:19 30:29 22:24 19:15
21:19 30:29 22:24 19:15
92 : 87
29 июня 2025
Превью матча Даймонд Валлей Иглз — Лонсестон Торнадос
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
22
3-х очк. попадания
17
9
Реализовано штрафных
7
16
% реализации штрафных
70
88.9
Кол-во реализованных бросков
41
47
Комментарии к матчу