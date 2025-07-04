04.07.2025
Смотреть онлайн Хобарт Чарджерс - Mount Gambier Pioneers Women 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 South Women: Хобарт Чарджерс — Mount Gambier Pioneers Women . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на арене Derwent Entertainment Centre.
МСК, Арена: Derwent Entertainment Centre
Баскетбол. Австралия NBL1 South Women
Завершен
16:17 19:14 27:9 18:19
16:17 19:14 27:9 18:19
80 : 59
04 июля 2025
Превью матча Хобарт Чарджерс — Mount Gambier Pioneers Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
31
12
3-х очк. попадания
3
11
Реализовано штрафных
9
2
% реализации штрафных
60
50
Кол-во реализованных бросков
43
25
Комментарии к матчу