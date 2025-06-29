Смотреть онлайн Нунавэйдинг Спектрз - Хобарт Чарджерс 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 South Women: Нунавэйдинг Спектрз — Хобарт Чарджерс . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на арене Nunawading Stadium.
27:16 24:20 17:17 13:16
Превью матча Нунавэйдинг Спектрз — Хобарт Чарджерс
Команда Нунавэйдинг Спектрз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч.