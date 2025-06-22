Превью матча Килсит Кобрас — Джилонг Юнайтед - Женщины

Команда Килсит Кобрас в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Джилонг Юнайтед - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.