Смотреть онлайн Килсит Кобрас - Джилонг Юнайтед - Женщины 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Баскетбол. Австралия NBL1 South Women: Килсит Кобрас — Джилонг Юнайтед - Женщины . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на арене Kilsyth Basketball.
8:29 17:18 14:27 12:16
Превью матча Килсит Кобрас — Джилонг Юнайтед - Женщины
Команда Килсит Кобрас в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Джилонг Юнайтед - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.