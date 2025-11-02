Женский чемпионат Швеции по баскетболу

Превью матча Uppsala (W) — Malbas (W)

Команда Uppsala (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Malbas (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.