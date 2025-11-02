Смотреть онлайн Uppsala (W) - Malbas (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Женский чемпионат Швеции по баскетболу: Uppsala (W) — Malbas (W) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на арене USIF Arena.
20:20 23:26 19:12 17:17
Превью матча Uppsala (W) — Malbas (W)
Команда Uppsala (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Malbas (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение.