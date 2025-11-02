Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мальта — Malta National League Women : Starlites Naxxar (W) — Luxol BC (W) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени .

Превью матча Starlites Naxxar (W) — Luxol BC (W)

Команда Starlites Naxxar (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Luxol BC (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Starlites Naxxar (W), в том матче победу одержали гостьи.