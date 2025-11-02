Смотреть онлайн BK Amager (W) - Falcon (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Denmark Basketligaen Women: BK Amager (W) — Falcon (W) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .