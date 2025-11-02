02.11.2025
Смотреть онлайн BK Amager (W) - Falcon (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Denmark Basketligaen Women: BK Amager (W) — Falcon (W) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
МСК
Denmark Basketligaen Women
Завершен
10:26 11:29 13:5 17:15
51 : 75
02 ноября 2025
Превью матча BK Amager (W) — Falcon (W)
История последних встреч
BK Amager (W)
Falcon (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
12.10.2025
BK Amager (W)
61:82
Falcon (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
10
26
3-х очк. попадания
6
5
Реализовано штрафных
14
8
% реализации штрафных
82.4
42.1
