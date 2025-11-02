Смотреть онлайн CSM Corona Brasov 2 - CS Municipal Ploiesti 2 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Румыния — Румыния Лига 1: CSM Corona Brasov 2 — CS Municipal Ploiesti 2 . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на арене Dumitru Popescu Colibasi.
21:23 10:18 21:16 21:16 6:8
Превью матча CSM Corona Brasov 2 — CS Municipal Ploiesti 2
Команда CSM Corona Brasov 2 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда CS Municipal Ploiesti 2, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.