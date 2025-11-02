02.11.2025
Смотреть онлайн Aistes LMSU (W) - RSU Riga (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Балтик ВББЛ - Женщины: Aistes LMSU (W) — RSU Riga (W) . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:45 по московскому времени .
МСК
Балтик ВББЛ - Женщины
Завершен
12:17 15:13 19:15 11:9
57 : 54
02 ноября 2025
Превью матча Aistes LMSU (W) — RSU Riga (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
20
3-х очк. попадания
4
3
Реализовано штрафных
14
4
% реализации штрафных
46.7
36.4
Комментарии к матчу