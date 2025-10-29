29.10.2025
Смотреть онлайн ZKK MZT Skopje Aerodrom Women - ZKK Kriva Palanka (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира North Macedonia Prva League Women: ZKK MZT Skopje Aerodrom Women — ZKK Kriva Palanka (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
МСК
North Macedonia Prva League Women
Завершен
7:17 9:23 19:23 13:15
48 : 78
29 октября 2025
Превью матча ZKK MZT Skopje Aerodrom Women — ZKK Kriva Palanka (W)
Комментарии к матчу