29.10.2025

Смотреть онлайн Vilniaus DPV (W) - Druskininkai Deives Women 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lithuania LMKL Div.B Women: Vilniaus DPV (W)Druskininkai Deives Women . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК
Lithuania LMKL Div.B Women
Vilniaus DPV (W)
Завершен
20:19 16:23 24:29 28:19
88 : 90
29 октября 2025
Druskininkai Deives Women
Превью матча Vilniaus DPV (W) — Druskininkai Deives Women

Команда Vilniaus DPV (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

Комментарии к матчу
