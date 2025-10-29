29.10.2025
Смотреть онлайн Maccabi Petah Tikva - Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Израиль — Израиль. Лига Леумит. Баскетбол: Maccabi Petah Tikva — Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени .
МСК
Израиль. Лига Леумит. Баскетбол
Завершен
25:26 22:18 17:23 13:15
77 : 82
29 октября 2025
Превью матча Maccabi Petah Tikva — Хапоэль Мигдаль-ха-Эмек
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
21
3-х очк. попадания
9
6
Реализовано штрафных
10
22
% реализации штрафных
66.7
71
Комментарии к матчу