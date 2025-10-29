29.10.2025
Смотреть онлайн Pompax Leszno (W) - MUKS Poznan (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша Лига 1 - Женщины: Pompax Leszno (W) — MUKS Poznan (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
Польша Лига 1 - Женщины
Завершен
8:18 12:15 18:20 8:23
46 : 76
29 октября 2025
Статистика матча
2-х очк. попадания
8
27
3-х очк. попадания
6
3
Реализовано штрафных
12
13
% реализации штрафных
66.7
68.4
