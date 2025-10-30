Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.10.2025

Смотреть онлайн Маурисио Баез - Рафаэль Бариас 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская РеспубликаЧемпионат Доминиканской республики по баскетболу. ТБС: Маурисио БаезРафаэль Бариас . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. ТБС
Маурисио Баез
Завершен
21:19 23:17 18:19 27:23
89 : 78
30 октября 2025
Рафаэль Бариас
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Маурисио Баез — Рафаэль Бариас

Команда Маурисио Баез в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Рафаэль Бариас, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения.

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
20
3-х очк. попадания
10
8
Реализовано штрафных
15
14
% реализации штрафных
75
77.8
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
Португалия Португалия
Армения Армения
16 Ноября
17:00
Милан Милан
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
16 Ноября
20:00
Торпедо Торпедо
Авангард Авангард
16 Ноября
17:00
AK Барс AK Барс
Динамо Минск Динамо Минск
16 Ноября
17:00
Наполи Баскет Наполи Баскет
Брешиа Брешиа
16 Ноября
21:00
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
Лёвен Лёвен
16 Ноября
21:00
Реджо-нель-Эмилия Реджо-нель-Эмилия
Венеция Венеция
16 Ноября
19:30