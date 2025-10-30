Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. ТБС

Превью матча Маурисио Баез — Рафаэль Бариас

Команда Маурисио Баез в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Рафаэль Бариас, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения.