Смотреть онлайн Маурисио Баез - Рафаэль Бариас 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская Республика — Чемпионат Доминиканской республики по баскетболу. ТБС: Маурисио Баез — Рафаэль Бариас . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
21:19 23:17 18:19 27:23
Превью матча Маурисио Баез — Рафаэль Бариас
Команда Маурисио Баез в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Рафаэль Бариас, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения.