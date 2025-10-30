Смотреть онлайн Illiabum Clube U23 - CD Campinho 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол: Illiabum Clube U23 — CD Campinho . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
16:19 14:20 19:10 15:10
Превью матча Illiabum Clube U23 — CD Campinho
Команда Illiabum Clube U23 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда CD Campinho, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.