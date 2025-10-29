Смотреть онлайн Кьюимса LDD - Independiente LDD 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Proximo: Кьюимса LDD — Independiente LDD . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .
Превью матча Кьюимса LDD — Independiente LDD
Команда Кьюимса LDD в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Independiente LDD, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.