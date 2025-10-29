Смотреть онлайн RSU Riga (W) - Daugavpils University (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Латвия — Женская баскетбольная лига Латвии: RSU Riga (W) — Daugavpils University (W) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
0:0
Превью матча RSU Riga (W) — Daugavpils University (W)
Команда RSU Riga (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч.