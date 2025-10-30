Превью матча Лас Анимас — Атлетико ПТО Варас

Команда Лас Анимас в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Атлетико ПТО Варас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Атлетико ПТО Варас, в том матче победу одержали хозяева.