30.10.2025

Смотреть онлайн Лас Анимас - Атлетико ПТО Варас 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Лас АнимасАтлетико ПТО Варас, 636 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros.

МСК, 636 тур, Арена: Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros
Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ
Лас Анимас
Завершен
19:21 19:16 17:26 14:15
69 : 78
30 октября 2025
Атлетико ПТО Варас
Превью матча Лас Анимас — Атлетико ПТО Варас

Команда Лас Анимас в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Атлетико ПТО Варас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Атлетико ПТО Варас, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Лас Анимас
Лас Анимас
Атлетико ПТО Варас
Лас Анимас
0 побед
2 побед
0%
100%
01.11.2025
Атлетико ПТО Варас
Атлетико ПТО Варас
73:65
Лас Анимас
Лас Анимас
Обзор
13.10.2025
Лас Анимас
Лас Анимас
78:80
Атлетико ПТО Варас
Атлетико ПТО Варас
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
18
3-х очк. попадания
5
11
Реализовано штрафных
12
9
% реализации штрафных
85.7
56.2
Кол-во реализованных бросков
38
38
Игры 636 тур
01.11.2025
Атлетико ПТО Варас
73:65
Лас Анимас
Завершен
01.11.2025
АБА Анкуд
67:79
Универсидад де Консепсьон
Завершен
01.11.2025
Бостон Колледж
68:59
Коло Коло
Завершен
01.11.2025
Эспаньол Де Талька
74:90
Пуэнте Альто
Завершен
30.10.2025
Пуэнте Альто
93:74
Эспаньол Де Талька
Завершен
30.10.2025
Универсидад де Консепсьон
79:70
АБА Анкуд
Завершен
30.10.2025
Лас Анимас
69:78
Атлетико ПТО Варас
Завершен
30.10.2025
Коло Коло
69:61
Бостон Колледж
Завершен
Комментарии к матчу
