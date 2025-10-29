Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Nicaragua LSB : Реал Естели — Леонес де Манагуа . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

Превью матча Реал Естели — Леонес де Манагуа

Команда Реал Естели в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда Леонес де Манагуа, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 октября 2025 на поле команды Леонес де Манагуа, в том матче победу одержали гостьи.