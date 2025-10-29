Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Реал Естели - Леонес де Манагуа 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НикарагуаNicaragua LSB: Реал ЕстелиЛеонес де Манагуа . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .

МСК
Nicaragua LSB
Реал Естели
Завершен
39:17 26:28 18:31 27:21
110 : 97
29 октября 2025
Леонес де Манагуа
Смотреть онлайн
Превью матча Реал Естели — Леонес де Манагуа

Команда Реал Естели в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда Леонес де Манагуа, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 октября 2025 на поле команды Леонес де Манагуа, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Реал Естели
Реал Естели
Леонес де Манагуа
Реал Естели
2 побед
0 побед
100%
0%
15.10.2025
Леонес де Манагуа
Леонес де Манагуа
95:99
Реал Естели
Реал Естели
Обзор
01.10.2025
Реал Естели
Реал Естели
92:74
Леонес де Манагуа
Леонес де Манагуа
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
25
3-х очк. попадания
18
12
Реализовано штрафных
22
11
% реализации штрафных
84.6
64.7
Комментарии к матчу
