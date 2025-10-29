Смотреть онлайн Брумас де Хинотега - Коста Карибе 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Никарагуа — Nicaragua LSB: Брумас де Хинотега — Коста Карибе . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
27:14 27:18 33:19 23:24
Превью матча Брумас де Хинотега — Коста Карибе
Команда Брумас де Хинотега в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Коста Карибе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 15 октября 2025 на поле команды Коста Карибе, в том матче победу одержали гостьи.