Смотреть онлайн Пуэнте Альто - Эспаньол Де Талька 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Пуэнте Альто — Эспаньол Де Талька, 636 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Municipal Irene Velásquez de Puente Alto.
26:20 23:16 20:22 24:16
Превью матча Пуэнте Альто — Эспаньол Де Талька
Команда Пуэнте Альто в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Эспаньол Де Талька, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Эспаньол Де Талька, в том матче победу одержали гостьи.