Превью матча Пуэнте Альто — Эспаньол Де Талька

Команда Пуэнте Альто в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Эспаньол Де Талька, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Эспаньол Де Талька, в том матче победу одержали гостьи.