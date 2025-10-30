Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Пуэнте Альто - Эспаньол Де Талька 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Пуэнте АльтоЭспаньол Де Талька, 636 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Municipal Irene Velásquez de Puente Alto.

МСК, 636 тур, Арена: Gimnasio Municipal Irene Velásquez de Puente Alto
Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ
Пуэнте Альто
Завершен
26:20 23:16 20:22 24:16
93 : 74
30 октября 2025
Эспаньол Де Талька
Смотреть онлайн
Превью матча Пуэнте Альто — Эспаньол Де Талька

Команда Пуэнте Альто в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Эспаньол Де Талька, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Эспаньол Де Талька, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Пуэнте Альто
Пуэнте Альто
Эспаньол Де Талька
Пуэнте Альто
1 победа
1 победа
50%
50%
01.11.2025
Эспаньол Де Талька
Эспаньол Де Талька
74:90
Пуэнте Альто
Пуэнте Альто
Обзор
13.10.2025
Эспаньол Де Талька
Эспаньол Де Талька
73:71
Пуэнте Альто
Пуэнте Альто
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
21
3-х очк. попадания
10
8
Реализовано штрафных
19
8
% реализации штрафных
79.2
57.1
Кол-во реализованных бросков
51
38
Игры 636 тур
01.11.2025
Атлетико ПТО Варас
73:65
Лас Анимас
Завершен
01.11.2025
АБА Анкуд
67:79
Универсидад де Консепсьон
Завершен
01.11.2025
Бостон Колледж
68:59
Коло Коло
Завершен
01.11.2025
Эспаньол Де Талька
74:90
Пуэнте Альто
Завершен
30.10.2025
Пуэнте Альто
93:74
Эспаньол Де Талька
Завершен
30.10.2025
Универсидад де Консепсьон
79:70
АБА Анкуд
Завершен
30.10.2025
Лас Анимас
69:78
Атлетико ПТО Варас
Завершен
30.10.2025
Коло Коло
69:61
Бостон Колледж
Завершен
Комментарии к матчу
