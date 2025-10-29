Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - СИБАПАК : Escuderos de Jalisco — Гуаукурас де ла Паз . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

Превью матча Escuderos de Jalisco — Гуаукурас де ла Паз

Команда Escuderos de Jalisco в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Гуаукурас де ла Паз, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 октября 2025 на поле команды Escuderos de Jalisco, в том матче победу одержали гостьи.