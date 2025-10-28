Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Grantorino Bk Draft U19 - Don Bosco Crocetta Torino U19 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Italy National U19 Division: Grantorino Bk Draft U19Don Bosco Crocetta Torino U19 . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Italy National U19 Division
Grantorino Bk Draft U19
Завершен
21:21 18:28 18:12 25:32
82 : 93
28 октября 2025
Don Bosco Crocetta Torino U19
Смотреть онлайн
Превью матча Grantorino Bk Draft U19 — Don Bosco Crocetta Torino U19

Команда Grantorino Bk Draft U19 в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команда Don Bosco Crocetta Torino U19, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
30
21
3-х очк. попадания
3
13
Реализовано штрафных
13
12
% реализации штрафных
52
50
Комментарии к матчу
