28.10.2025

Смотреть онлайн Лимож - Ле Портель 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияЧемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ: ЛиможЛе Портель, 11 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на арене Palais des Sports de Beaublanc.

МСК, 11 тур, Арена: Palais des Sports de Beaublanc
Чемпионат Франции по баскетболу. ЛНБ
Лимож
Завершен
19:23 20:16 19:17 16:22
74 : 78
28 октября 2025
Ле Портель
Смотреть онлайн
Превью матча Лимож — Ле Портель

Команда Лимож в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Ле Портель, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.

Лимож Лимож
20
США
Gavin Ware
15
Франция
Николя Ланг
5
США
Justin Lewis
США
Френк Мейсон
2
США
Armaan Franklin
Ле Портель Ле Портель
2
Франция
Christopher Ebunangombe
44
Хорватия
Filip Kruslin
23
Франция
Ivan Fevrier
5
Франция
Лахау Конате
Tyshaun Crawford

Статистика матча

2-х очк. попадания
22
16
3-х очк. попадания
5
12
Реализовано штрафных
15
10
% реализации штрафных
68.2
66.7
Игры 11 тур
28.10.2025
Лимож
74:78
Ле Портель
Завершен
