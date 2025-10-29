Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по баскетболу : Депортиво Кампоальто — Цуидад Нуева . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Депортиво Кампоальто — Цуидад Нуева

Команда Депортиво Кампоальто в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Цуидад Нуева, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 сентября 2025 на поле команды Депортиво Кампоальто, в том матче победу одержали хозяева.