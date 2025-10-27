27.10.2025
Смотреть онлайн Temperley de Rosario (W) - Regatas San Nicolas (W) 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Торнео Федерал - Женщины. Баскетбол: Temperley de Rosario (W) — Regatas San Nicolas (W) . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Аргентина. Торнео Федерал - Женщины. Баскетбол
Завершен
6:13 12:12 21:8 15:23
54 : 56
27 октября 2025
Превью матча Temperley de Rosario (W) — Regatas San Nicolas (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
7
18
3-х очк. попадания
9
3
Реализовано штрафных
13
11
% реализации штрафных
46.4
57.9
Комментарии к матчу