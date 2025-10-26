Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА 3x3 Мировой тур : Уб 3x3 — Skyliners 3x3 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:25 по московскому времени .

Превью матча Уб 3x3 — Skyliners 3x3

Команда Уб 3x3 в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Skyliners 3x3, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Уб 3x3, в том матче победу одержали гостьи.