26.10.2025

Смотреть онлайн Уб 3x3 - Skyliners 3x3 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА 3x3 Мировой тур: Уб 3x3Skyliners 3x3 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:25 по московскому времени .

МСК
ФИБА 3x3 Мировой тур
Уб 3x3
Отменен
17:19
18 : 21
26 октября 2025
Skyliners 3x3
Превью матча Уб 3x3 — Skyliners 3x3

Команда Уб 3x3 в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Skyliners 3x3, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Уб 3x3, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Уб 3x3
Уб 3x3
Skyliners 3x3
Уб 3x3
2 побед
1 победа
67%
33%
08.11.2025
Уб 3x3
Уб 3x3
20:22
Skyliners 3x3
Skyliners 3x3
Обзор
21.09.2025
Уб 3x3
Уб 3x3
21:16
Skyliners 3x3
Skyliners 3x3
Обзор
24.05.2025
Уб 3x3
Уб 3x3
21:15
Skyliners 3x3
Skyliners 3x3
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
2
4
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
2
3
% реализации штрафных
66.7
100
Комментарии к матчу
