26.10.2025

Смотреть онлайн УАА Аросо - CAAS Padaria Ribeiro 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия. Насьонал 2A. Баскетбол: УАА АросоCAAS Padaria Ribeiro . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:15 по московскому времени .

МСК
Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол
УАА Аросо
Завершен
21:22 16:24 21:15 14:15
72 : 76
26 октября 2025
CAAS Padaria Ribeiro
Смотреть онлайн
Превью матча УАА Аросо — CAAS Padaria Ribeiro

Команда УАА Аросо в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча.

Статистика матча

2-х очк. попадания
15
31
3-х очк. попадания
11
4
Реализовано штрафных
9
2
% реализации штрафных
52.9
25
Комментарии к матчу
