26.10.2025
Смотреть онлайн FUS Rabat - AS Gara (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Morocco League Women: FUS Rabat — AS Gara (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК
Morocco League Women
Завершен
18:6 16:18 17:16 16:13
67 : 53
26 октября 2025
Превью матча FUS Rabat — AS Gara (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
22
13
3-х очк. попадания
4
6
Реализовано штрафных
11
9
% реализации штрафных
50
47.4
Комментарии к матчу