26.10.2025
Смотреть онлайн Famalicense AC U23 - Монсан 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол: Famalicense AC U23 — Монсан . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол
Завершен
8:17 17:12 17:20 26:25
8:17 17:12 17:20 26:25
68 : 74
26 октября 2025
Превью матча Famalicense AC U23 — Монсан
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
21
3-х очк. попадания
7
5
Реализовано штрафных
9
17
% реализации штрафных
56.2
65.4
Комментарии к матчу