26.10.2025
Смотреть онлайн CA Queluz U23 - PNB Loures 26.10.2025. Прямая трансляция
МСК
Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол
Завершен
23:10 29:15 24:6 19:17
95 : 48
26 октября 2025
Превью матча CA Queluz U23 — PNB Loures
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
13
3-х очк. попадания
17
4
Реализовано штрафных
10
10
% реализации штрафных
55.6
45.5
