26.10.2025
НКР Валонго - Женщины - GD Gafanha (W) 26.10.2025.
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Женский кубок Португалии по баскектболу: НКР Валонго - Женщины — GD Gafanha (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Женский кубок Португалии по баскектболу
Завершен
11:22 9:22 13:11 7:20
40 : 75
26 октября 2025
Превью матча НКР Валонго - Женщины — GD Gafanha (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
28
3-х очк. попадания
3
4
Реализовано штрафных
7
7
% реализации штрафных
53.8
70
Комментарии к матчу