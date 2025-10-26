Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн CD Jose Regio (W) - Academico FC (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияЖенский кубок Португалии по баскектболу: CD Jose Regio (W)Academico FC (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Женский кубок Португалии по баскектболу
CD Jose Regio (W)
Завершен
15:10 20:6 14:14 15:11
64 : 41
26 октября 2025
Academico FC (W)
Превью матча CD Jose Regio (W) — Academico FC (W)

Команда CD Jose Regio (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч.

Статистика матча

2-х очк. попадания
15
14
3-х очк. попадания
9
2
Реализовано штрафных
7
7
% реализации штрафных
58.3
70
Комментарии к матчу
