26.10.2025
Смотреть онлайн Portimonense SC (W) - Alges (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Женский кубок Португалии по баскектболу: Portimonense SC (W) — Alges (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
МСК
Женский кубок Португалии по баскектболу
Завершен
12:14 10:12 16:17 7:18
12:14 10:12 16:17 7:18
45 : 61
26 октября 2025
Превью матча Portimonense SC (W) — Alges (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
12
22
3-х очк. попадания
1
3
Реализовано штрафных
18
8
% реализации штрафных
66.7
42.1
Комментарии к матчу