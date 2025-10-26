26.10.2025
Смотреть онлайн GRIB (W) - Olivais Coimbra (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Женский кубок Португалии по баскектболу: GRIB (W) — Olivais Coimbra (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
МСК
Женский кубок Португалии по баскектболу
Завершен
21:28 14:24 9:13 13:16
21:28 14:24 9:13 13:16
57 : 81
26 октября 2025
Превью матча GRIB (W) — Olivais Coimbra (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
11
20
3-х очк. попадания
9
10
Реализовано штрафных
8
11
% реализации штрафных
61.5
78.6
Комментарии к матчу