26.10.2025
Смотреть онлайн Guifoes SC (W) - CD Povoa (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Женский кубок Португалии по баскектболу: Guifoes SC (W) — CD Povoa (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
МСК
Женский кубок Португалии по баскектболу
Завершен
14:9 18:13 18:14 16:10
66 : 46
26 октября 2025
Превью матча Guifoes SC (W) — CD Povoa (W)
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
8
3-х очк. попадания
8
7
Реализовано штрафных
10
9
% реализации штрафных
66.7
52.9
Комментарии к матчу