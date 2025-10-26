26.10.2025
Смотреть онлайн FC Gaia U23 - ACR Vale Cambra 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол: FC Gaia U23 — ACR Vale Cambra . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол
Завершен
18:20 13:8 17:8 9:12
18:20 13:8 17:8 9:12
57 : 48
26 октября 2025
Превью матча FC Gaia U23 — ACR Vale Cambra
Статистика матча
2-х очк. попадания
7
16
3-х очк. попадания
10
1
Реализовано штрафных
13
13
% реализации штрафных
68.4
41.9
Комментарии к матчу