26.10.2025
Смотреть онлайн СИМЕК - Paco de Arcos U23 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол: СИМЕК — Paco de Arcos U23 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол
Завершен
15:22 21:15 21:18 15:11
72 : 66
26 октября 2025
Превью матча СИМЕК — Paco de Arcos U23
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
17
3-х очк. попадания
6
7
Реализовано штрафных
20
11
% реализации штрафных
54.1
64.7
Комментарии к матчу