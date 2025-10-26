26.10.2025
Смотреть онлайн ГДБ Лека - КЛИП 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол: ГДБ Лека — КЛИП . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Португалия. Насьонал 2A. Баскетбол
Превью матча ГДБ Лека — КЛИП
Статистика матча
2-х очк. попадания
10
13
3-х очк. попадания
7
12
Реализовано штрафных
19
13
% реализации штрафных
55.9
46.4
