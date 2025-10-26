Смотреть онлайн Brod Na Savi (W) - ZKK Kriva Palanka (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Адриатическая лига 2 - Женщины: Brod Na Savi (W) — ZKK Kriva Palanka (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
21:12 19:20 18:12 22:8
Превью матча Brod Na Savi (W) — ZKK Kriva Palanka (W)
Команда Brod Na Savi (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда ZKK Kriva Palanka (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.